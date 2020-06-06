В США число заразившихся COVİD-19 за сутки превысило 20 тыс.

Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 140. Это самое большое число новых случаев в США за последние две недели.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стал 921 человек, накануне сообщалось о 1 036 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 109 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 491 тысяч человек.