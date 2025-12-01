В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды
Другие страны
01 декабря, 2025
- 01:55
Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий.
Как передает Report, такие данные из специализированного портала FlightAware приводит телеканал CBS News.
По его сведениям, 30 ноября были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены.
Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).
