Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 01:55
    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий.

    Как передает Report, такие данные из специализированного портала FlightAware приводит телеканал CBS News.

    По его сведениям, 30 ноября были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены.

    Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).

    США авиарейсы отмена рейсов
    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 8 mindən çox uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib
    Elvis

    Последние новости

    01:55

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    01:16

    Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

    Другие страны
    00:47

    В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте

    Другие страны
    00:22

    Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

    ИКТ
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:54
    Видео

    В Майами завершились переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    23:36

    Число жертв наводнения в Индонезии превысило 440

    Другие страны
    23:07

    В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент

    Другие страны
    22:58

    В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

    Другие страны
    Лента новостей