    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 8 mindən çox uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 02:23
    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraiti fonunda azı 8 min aviareys ləğv edilib və ya gecikib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ixtisaslaşmış "FlightAware" portalının məlumatlarını "CBS News" telekanalı yayıb.

    Məlumata görə, 30 noyabrda 7 460 reys gecikib, daha 664 uçuş isə ləğv olunub.

    Meteoroloqlar əvvəldən bir sıra ABŞ ştatlarında qar və soyuq hava şəraitinin olacağı barədə xəbərdarlıq ediblər. "CBS News" qeyd edib ki, ən çox gecikmə və ləğv halları Boston (Masaçüsets ştatı), Detroit (Miçiqan ştatı), Minneapolis (Minnesota ştatı), Nyu-York və Çikaqo (Illinoys ştatı) aeroportlarında qeydə alınıb.

