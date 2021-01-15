О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США арестованы более сотни участников штурма Капитолия

В США арестованы более сотни участников штурма Капитолия Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 человек, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.
Другие страны
15 января 2021 г. 03:41
В США арестованы более сотни участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 человек, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй.

Кроме того, сотрудники бюро установили личности еще более 200 подозреваемых в участии в осаде здания конгресса, рассказал Рэй.

Отметим, что 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги президентских выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FTB Vaşinqton qarışıqlıqları ilə bağlı ABŞ-da kütləvi həbslərə başladı

Новости партнеров

Самое важное

ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
14 января 2021 г. 17:22
Шуша может стать столицей исламского мира
Шуша может стать столицей исламского мира
14 января 2021 г. 17:05
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли арестован
14 января 2021 г. 16:08
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
14 января 2021 г. 13:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
14 января 2021 г. 10:39
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi