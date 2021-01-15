В США арестованы более сотни участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 человек, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 человек, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй.

Кроме того, сотрудники бюро установили личности еще более 200 подозреваемых в участии в осаде здания конгресса, рассказал Рэй.

Отметим, что 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги президентских выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.