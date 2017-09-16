В США арестованы 13 активистов, выступавших против оправдания убийцы темнокожего мужчины

© Courtesy image

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек арестованы в пятницу во время акций протеста, которые прошли в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Нападениям подверглись четыре сотрудника органов правопорядка, сообщило Управление полиции Сент-Луиса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в целом акции протеста прошли мирно.

Напомним, что в декабре 2011 года. Стокли и его напарник заподозрили Смита в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться афроамериканец. Стокли пять раз выстрелил в Смита, последний скончался на месте.

Вскоре после инцидента Стокли обвинили в том, что он открыл огонь, не имея достаточных на то оснований и заранее решил застрелить Смита.