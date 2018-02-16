В США арестовали школьника за сообщение "Второй раунд Флориды завтра" - ФОТО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Учащийся средней школы Южной Каролины был арестован за фотографию с оружием, которую подписал "Второй раунд Флориды завтра".

Как передает Report, об этом сообщает WAFB.

Ряд интернет пользователей заявил, что молодой человек выбрал крайне неудачное время для подобных шуток.

Другие считают, что он должен быть немедленно проверен компетентными органами на вменяемость.

Напомним, 19-летний парень пронес в школу города Паркленд винтовку, обоймы к ней и дымовые шашки. После чего расстрелял учащихся. В результате инцидента погибли 17 человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести.