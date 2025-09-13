В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара

Президент США Дональд Трамп и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Трамп и Уиткофф поужинают с премьер-министром Катара", - сообщили в резиденции президента США.

Американская газета Politico ранее сообщила, что премьер Катара посетит Нью-Йорк и Вашингтон и, как ожидается, 12 сентября встретится с Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и Уиткоффом. В публикации отмечалось, что стороны обсудят удар Израиля по Дохе, а также переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.