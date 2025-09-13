ABŞ Prezidenti Qətərin Baş naziri ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 09:08
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 12-də Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Ağ Ev nümayəndəsi deyib.
Amerika liderinin mətbuat xidməti prezident Trampın planlaşdırıldığı kimi Qətərin baş naziri ilə nahar etdiyini təsdiqləsə də, digər təfərrüatları açıqlamayıb.
