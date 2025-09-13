İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    ABŞ Prezidenti Qətərin Baş naziri ilə görüşüb

    • 13 sentyabr, 2025
    • 09:08
    ABŞ Prezidenti Qətərin Baş naziri ilə görüşüb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 12-də Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Ağ Ev nümayəndəsi deyib.

    Amerika liderinin mətbuat xidməti prezident Trampın planlaşdırıldığı kimi Qətərin baş naziri ilə nahar etdiyini təsdiqləsə də, digər təfərrüatları açıqlamayıb.

