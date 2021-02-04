В США 95-летний мужчина устроил стрельбу

Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения

Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Denver Channel.

Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.

Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.

Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.