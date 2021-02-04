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В США 95-летний мужчина устроил стрельбу

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения
Другие страны
4 февраля 2021 г. 00:42
В США 95-летний мужчина устроил стрельбу

Полиция в американском штате Колорадо арестовала 95-летнего постояльца дома престарелых, который устроил стрельбу и тяжело ранил сотрудника учреждения.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Denver Channel.

Согласно информации местной полиции, инцидент произошел в среду утром в городе Лафайетт в 35 километрах от Денвера.

Во время прибытия на место происшествия правоохранителей подозреваемый находился в своей комнате. Мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Раненный им сотрудник госпитализирован в критическом состоянии.

Как удалось установить, подозреваемый использовал небольшой пистолет и выстрелил только один раз. Мотивы его действий пока не ясны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da 95 yaşlı kişi qocalar evində atəş açıb, xəsarət alan var

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