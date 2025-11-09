В США 21-летний парень застрелил помощника шерифа его же табельным оружием
- 09 ноября, 2025
- 06:55
Помощника шерифа округа в Майами, штат Флорида, Девина Харамильо застрелили его же табельным оружием.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NBC News.
Согласно информации, полицейский прибыл по вызову на место ДТП, где у него завязалась словесная перепалка с виновником, которая переросла в "физическое противостояние". В ходе потасовки злоумышленник завладел табельным оружием правоохранителя и выстрелил в него.
Офицера с огнестрельными ранениями доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
После инцидента подозреваемый, идентифицированный как 21-летний Стивен Дэвид Растриян, сел в свой автомобиль и совершил суицид.
Расследованием произошедшего займется отдел по расследованию убийств при офисе шерифа.