    В США 21-летний парень застрелил помощника шерифа его же табельным оружием

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 06:55
    Помощника шерифа округа в Майами, штат Флорида, Девина Харамильо застрелили его же табельным оружием.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NBC News.

    Согласно информации, полицейский прибыл по вызову на место ДТП, где у него завязалась словесная перепалка с виновником, которая переросла в "физическое противостояние". В ходе потасовки злоумышленник завладел табельным оружием правоохранителя и выстрелил в него.

    Офицера с огнестрельными ранениями доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    После инцидента подозреваемый, идентифицированный как 21-летний Стивен Дэвид Растриян, сел в свой автомобиль и совершил суицид.

    Расследованием произошедшего займется отдел по расследованию убийств при офисе шерифа.

