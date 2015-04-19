​В Средиземном море тонет корабль с 650 мигрантами

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Мальты сообщают, что в водах южнее итальянского острова Лампедуза проходит масштабная спасательная операция.

Как передает Report со ссылкой на BBC, военные корабли Мальты и Италии, а также коммерческие суда, подключились к поискам жертв кораблекрушения после сообщений о том, что в этом районе перевернулся корабль, на борту которого находились 650 мигрантов.

Насколько известно, инцидент произошел в ливийских водах, примерно в 200 км к югу от Лампедузы.