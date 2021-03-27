В Сомали заседание парламента сорвали люди с оружием

Оппозиция сорвала заседание нижней палаты парламента Сомали, протестуя против появления в зале заседания вооруженных людей в гражданской одежде, а также попытки, по словам ряда депутатов, захвата власти

Оппозиция сорвала заседание нижней палаты парламента Сомали, протестуя против появления в зале заседания вооруженных людей в гражданской одежде, а также попытки, по словам ряда депутатов, захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe .

В парламенте царил полный хаос, спикер был вынужден отложить заседание. Портал выложил в сеть видео, на котором депутаты бегают по залу, крича друг на друга и пытаясь прорваться к трибуне. Оппозиция заявила, что вооруженные люди пришли на заседание, чтобы заставить депутатов проголосовать за продление на два года президентских полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, срок пребывания которого на посту главы государства истек 8 февраля.

Между тем, портал отмечает, что за несколько часов до запланированного пленарного заседания нижней палаты парламента состоялась встреча одного из его комитетов, на котором выступил спикер Мохамед Мурсал Абдирахман. По словам присутствовавшего на встрече депутата Махада Саладу, спикер объявил, что переговоры между президентом страны и региональными лидерами по выборам парламента и главы государства зашли в тупик и необходимо проголосовать за продление полномочий как Мохамеда, так и нынешнего состава парламента.