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В Сомали прибыло еще одно судно с украинской пшеницей в рамках GrainFromUkraine

В Сомали прибыло еще одно судно с украинской пшеницей в рамках GrainFromUkraine В Сомали прибыло третье судно с украинской пшеницей в рамках программы GrainFromUkraine. На его борту 25 тыс. тонн продовольствия.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 11:50
В Сомали прибыло еще одно судно с украинской пшеницей в рамках GrainFromUkraine

В Сомали прибыло третье судно с украинской пшеницей в рамках программы GrainFromUkraine. На его борту 25 тыс. тонн продовольствия.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры страны.

"Мы все являемся свидетелями массового голода на африканском континенте. К сожалению, все больше стран не могут позволить достаточного количества продовольствия для обеспечения потребностей собственных народов. Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия", - сказал вице-премьер министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что балкер NEVA вышел из порта Одесса 9 декабря. Расходы по логистике груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии.

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