В Сомали прибыло еще одно судно с украинской пшеницей в рамках GrainFromUkraine

В Сомали прибыло третье судно с украинской пшеницей в рамках программы GrainFromUkraine. На его борту 25 тыс. тонн продовольствия.

В Сомали прибыло третье судно с украинской пшеницей в рамках программы GrainFromUkraine. На его борту 25 тыс. тонн продовольствия.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры страны.

"Мы все являемся свидетелями массового голода на африканском континенте. К сожалению, все больше стран не могут позволить достаточного количества продовольствия для обеспечения потребностей собственных народов. Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия", - сказал вице-премьер министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что балкер NEVA вышел из порта Одесса 9 декабря. Расходы по логистике груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии.