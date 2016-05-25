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    В Сомали ликвидированы более 20 боевиков

    Столкновение произошло в западной части Сомали, недалеко от границы с Кенией

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Командование Вооруженных сил Кении, действующих в Сомали под руководством миротворческой миссии Африканского союза (AMISOM), объявило о ликвидации более 20 боевиков группировки "Аш-Шабаб".

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, столкновение произошло в западной части Сомали, недалеко от границы с Кенией.

    Боевики "Аш-Шабаб", в свою очередь, заявляют, что убили пятерых и ранили восьмерых солдат кенийской армии.

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