В Сомали ликвидированы более 20 боевиков

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Командование Вооруженных сил Кении, действующих в Сомали под руководством миротворческой миссии Африканского союза (AMISOM), объявило о ликвидации более 20 боевиков группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, столкновение произошло в западной части Сомали, недалеко от границы с Кенией.

Боевики "Аш-Шабаб", в свою очередь, заявляют, что убили пятерых и ранили восьмерых солдат кенийской армии.