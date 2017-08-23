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    В Сочи проходит встреча Путина и Нетаньяху

    Биньямин Нетаньяху: Иран упрочивает свое положении в Сирии, что является угрозой для Израиля, Ближнего Востока и всего мира

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает Report.

    В ходе встречи стороны обсудили совместную борьбу с терроризмом, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, Ливане и Йемене.

    Как заявил израильский премьер, сегодня очень важно победить террористическую группировку "Исламское государство" совместными усилиями, однако не стоит забывать и об угрозе Израилю со стороны Ирана.

    По его словам, Иран упрочивает свое положении в Сирии, что является угрозой "для Израиля, Ближнего Востока и, я считаю, для всего мира".

    Напомним, что сегодня позднее также состоится встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна, в ходе которой главы государств обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

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