В Сочи проходит встреча Путина и Нетаньяху

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает Report.

В ходе встречи стороны обсудили совместную борьбу с терроризмом, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, Ливане и Йемене.

Как заявил израильский премьер, сегодня очень важно победить террористическую группировку "Исламское государство" совместными усилиями, однако не стоит забывать и об угрозе Израилю со стороны Ирана.

По его словам, Иран упрочивает свое положении в Сирии, что является угрозой "для Израиля, Ближнего Востока и, я считаю, для всего мира".

Напомним, что сегодня позднее также состоится встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна, в ходе которой главы государств обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.