В Словении проверят компанию Petrol из-за задержек поставок топлива

Правительство Словении инициировало проверку деятельности компании Petrol на фоне подозрений в намеренных задержках поставок топлива.

Как передает Report, соответствующее постановление принял кабинет министров.

В документе говорится о возможных признаках экономических преступлений и угрозы безопасности населения, в связи с чем МВД поручено рассмотреть вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы.

Власти также отметили, что компания не устранила сбои в логистике нефтепродуктов и обязали ее представить в Министерство энергетики план бесперебойного снабжения топливом до 23 марта.

Кроме того, правительство намерено добиться проведения внеочередного собрания акционеров для оценки деятельности компании.