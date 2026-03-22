В Словении проверят компанию Petrol из-за задержек поставок топлива
- 22 марта, 2026
- 17:56
Правительство Словении инициировало проверку деятельности компании Petrol на фоне подозрений в намеренных задержках поставок топлива.
Как передает Report, соответствующее постановление принял кабинет министров.
В документе говорится о возможных признаках экономических преступлений и угрозы безопасности населения, в связи с чем МВД поручено рассмотреть вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы.
Власти также отметили, что компания не устранила сбои в логистике нефтепродуктов и обязали ее представить в Министерство энергетики план бесперебойного снабжения топливом до 23 марта.
Кроме того, правительство намерено добиться проведения внеочередного собрания акционеров для оценки деятельности компании.
