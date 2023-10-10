В Словакии сообщили о самом сильном за 80 лет землетрясении

Заведующий отдела сейсмологии Академии наук Словакии Кристиан Чичай сообщил о произошедшем накануне в стране самом сильном за 80 лет землетрясении магнитудой 5.

Заведующий отдела сейсмологии Академии наук Словакии Кристиан Чичай сообщил о произошедшем накануне в стране самом сильном за 80 лет землетрясении магнитудой 5.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"На востоке Словакии произошло в понедельник вечером землетрясение магнитудой 5, - отметил он. - Это было довольно сильное землетрясение для региона. Такое землетрясение было здесь зафиксировано в последний раз 80 лет назад".

Эпицентр землетрясения находился у города Прешов. Подземные толчки происходили на глубине 10 км. В селе Пакостов пострадал греко-католический храм, в здании которого возникли трещины. О другом ущербе не сообщается.

Землетрясение, произошедшее в Восточной Словакии, ощущалось на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и в западных районах Украины.