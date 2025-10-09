Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Словакии разбился спортивный самолет

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 22:23
    В Словакии разбился спортивный самолет

    Ультралегкий спортивный самолет WT9 Dynamic разбился на западе Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио.

    Согласно информации, самолет по пока неизвестным причинам рухнул в лес в районе города Приевидза. В результате инцидента погиб пилот.

    Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.

    Спортивные самолеты WT9 Dynamic производятся словацкой компанией Aerospool, расположенной в Приевидзе.

    крушение самолета Словакия погибший
    Slovakiyada idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Последние новости

    22:35

    ХАМАС: Посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

    Другие страны
    22:30

    Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий

    Другие страны
    22:23

    В Словакии разбился спортивный самолет

    Другие страны
    22:22

    ООН: В Газу поступает менее 20% от необходимого объема помощи

    Другие страны
    22:14

    Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    В регионе
    22:06

    В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны

    Другие страны
    22:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:56

    МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены

    Внешняя политика
    21:40

    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Другие страны
    Лента новостей