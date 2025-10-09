ХАМАС: Посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен Другие страны

Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий Другие страны

В Словакии разбился спортивный самолет Другие страны

ООН: В Газу поступает менее 20% от необходимого объема помощи Другие страны

Кобахидзе приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа В регионе

В США заявили о ключевой роли энергетики в завершении российско-украинской войны Другие страны

Фото Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ОБНОВЛЕНО Внешняя политика

МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены Внешняя политика