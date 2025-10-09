В Словакии разбился спортивный самолет
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 22:23
Ультралегкий спортивный самолет WT9 Dynamic разбился на западе Словакии.
Как передает Report, об этом сообщило Словацкое радио.
Согласно информации, самолет по пока неизвестным причинам рухнул в лес в районе города Приевидза. В результате инцидента погиб пилот.
Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.
Спортивные самолеты WT9 Dynamic производятся словацкой компанией Aerospool, расположенной в Приевидзе.
