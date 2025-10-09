İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Slovakiyada idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 22:27
    Slovakiyada idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Slovakiyanın qərbində ultra yüngül idman təyyarəsi "WT9 Dynamic" qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya radiosu məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, təyyarə hələlik məlum olmayan səbəblərə görə Priyevidza şəhəri yaxınlığında meşəyə düşüb. Hadisə nəticəsində pilot həlak olub.

    Polis qəzanın baş vermə səbəbini araşdırır.

    В Словакии разбился спортивный самолет

