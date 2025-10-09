Slovakiyada idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub
Slovakiyanın qərbində ultra yüngül idman təyyarəsi "WT9 Dynamic" qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya radiosu məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, təyyarə hələlik məlum olmayan səbəblərə görə Priyevidza şəhəri yaxınlığında meşəyə düşüb. Hadisə nəticəsində pilot həlak olub.
Polis qəzanın baş vermə səbəbini araşdırır.
