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    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" basketbol komandası növbəti oyununa çıxır

    Komanda
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:28
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah basketbol komandası növbəti oyununa çıxır

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi müntəzəm mövsümün II turunda Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, A qrupunda "Trabzonspor" və "Ritas"ın (Litva) 2, "Nanter 92" (Fransa) və "Sabah"ın 1 xalı var. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a uduzub - 73:82.

    FIBA Çempionlar Liqası Sabah BK Trabzonspor BK
    44 - Tezliklə
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