FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" basketbol komandası növbəti oyununa çıxır
Komanda
- 14 oktyabr, 2026
- 09:28
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"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi müntəzəm mövsümün II turunda Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, A qrupunda "Trabzonspor" və "Ritas"ın (Litva) 2, "Nanter 92" (Fransa) və "Sabah"ın 1 xalı var. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a uduzub - 73:82.
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