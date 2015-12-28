В сирийском Хомсе прогремели три взрыва, есть погибшие

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Три взрыва прогремели в районе Аз-Захра в центре сирийского города Хомс в Сирии. По предварительным данным, погибли более 30 человек, десятки мирных граждан ранены. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в городской полиции.

"Смертник подорвал себя, почти сразу за ним взорвалась заминированная машина, а потом еще привели в действие взрывное устройство на месте предыдущего теракта. По первым поступившим данным, погибли более 30 человек. Место теракта было в районе поликлиники Рукья", — заявил источник.