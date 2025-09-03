В Сирии задержаны сотрудники МВД и Минобороны за причастность к смертям в Эс-Сувейде

Сирийские власти задержали сотрудников министерства обороны и внутренних дел, подозреваемых в совершении преступлений против гражданского населения в друзской провинции Эс-Сувейда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сирия назначила комитет для расследования событий, произошедших 31 июля. Представитель комитета Аммар Иззедин сообщил, что сотрудники министерств внутренних дел и обороны были допрошены и переданы в руки правосудия по подозрению в причастности к нарушениям.

Иззедин отказался назвать число задержанных, заявив только, что это были граждане Сирии, которые совершали злодеяния в индивидуальном порядке. Он также сообщил, что комитет предъявил подозреваемым "видеозаписи, на которых они были запечатлены" за совершением противоправных действий, не уточнив, каких именно.

Напомним, что сотни людей были убиты в Эс-Сувейде в ходе столкновений между группировками друзов и племенами бедуинов, которые усилились после того, как в этот район были направлены сирийские войска.