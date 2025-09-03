Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Сирии задержаны сотрудники МВД и Минобороны за причастность к смертям в Эс-Сувейде

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 14:40
    В Сирии задержаны сотрудники МВД и Минобороны за причастность к смертям в Эс-Сувейде

    Сирийские власти задержали сотрудников министерства обороны и внутренних дел, подозреваемых в совершении преступлений против гражданского населения в друзской провинции Эс-Сувейда.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Сирия назначила комитет для расследования событий, произошедших 31 июля. Представитель комитета Аммар Иззедин сообщил, что сотрудники министерств внутренних дел и обороны были допрошены и переданы в руки правосудия по подозрению в причастности к нарушениям.

    Иззедин отказался назвать число задержанных, заявив только, что это были граждане Сирии, которые совершали злодеяния в индивидуальном порядке. Он также сообщил, что комитет предъявил подозреваемым "видеозаписи, на которых они были запечатлены" за совершением противоправных действий, не уточнив, каких именно.

    Напомним, что сотни людей были убиты в Эс-Сувейде в ходе столкновений между группировками друзов и племенами бедуинов, которые усилились после того, как в этот район были направлены сирийские войска.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Suriyada DİN və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları kütləvi ölümlərlə əlaqədar saxlanılıblar
    Английская версия Английская версия
    Syria detains defence, interior ministry members suspected of Sweida violence

