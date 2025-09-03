Suriyada DİN və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları kütləvi ölümlərlə əlaqədar saxlanılıblar
- 03 sentyabr, 2025
- 14:56
Suriyada druzların yaşadığı Es-Suveydada mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törətməkdə şübhəli bilinən müdafiə və daxili işlər nazirliklərinin əməkdaşlarını saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Suriya iyulun 31-də baş vermiş hadisələri araşdırmaq üçün komitə təyin edib. Komitənin nümayəndəsi Ammar İzzəddin bildirib ki, daxili işlər və müdafiə nazirliklərinin əməkdaşları sorğu-sual edilib və ədalət məhkəməsinə təhvil verilib.
A.İzzəddin saxlanılanların sayını açıqlamayıb.
Xatırladaq ki, Es-Suveydada druz qruplaşmaları ilə bədəvi qəbilələri arasında toqquşmalar zamanı yüzlərlə insan öldürülüb. Bu toqquşmalar bölgəyə Suriya qoşunlarının göndərilməsindən sonra güclənib.
