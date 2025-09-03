İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Suriyada DİN və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları kütləvi ölümlərlə əlaqədar saxlanılıblar

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 14:56
    Suriyada DİN və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları kütləvi ölümlərlə əlaqədar saxlanılıblar

    Suriyada druzların yaşadığı Es-Suveydada mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törətməkdə şübhəli bilinən müdafiə və daxili işlər nazirliklərinin əməkdaşlarını saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Suriya iyulun 31-də baş vermiş hadisələri araşdırmaq üçün komitə təyin edib. Komitənin nümayəndəsi Ammar İzzəddin bildirib ki, daxili işlər və müdafiə nazirliklərinin əməkdaşları sorğu-sual edilib və ədalət məhkəməsinə təhvil verilib.

    A.İzzəddin saxlanılanların sayını açıqlamayıb.

    Xatırladaq ki, Es-Suveydada druz qruplaşmaları ilə bədəvi qəbilələri arasında toqquşmalar zamanı yüzlərlə insan öldürülüb. Bu toqquşmalar bölgəyə Suriya qoşunlarının göndərilməsindən sonra güclənib.

    Suriya druz bədəvilər
