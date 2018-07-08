В Сирии за полгода погибло более 2,2 тыс мирных жителей

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Сирии в январе-июне 2018 года погибли 2257 мирных жителей, в том числе 479 женщин и 660 детей. Об этом говорится в докладе сирийской правозащитной организации SNHR, сообщает Report.

В докладе отмечается, что за указанный период режим Башара Асада, Россия, террористические организации YPG (сирийская ветвь PKK) и ИГИЛ совершили в Сирии 186 массовых убийств. При этом большую часть массовых убийств совершил режим Асада и его сторонники. В результате каждого массового убийства погибло по меньшей мере пять человек, говорится в докладе.