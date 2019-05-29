В Сирии в результате авиаударов погибли 24 человека

Число погибших за последние дни в результате ударов авиации в идлибской зоне деэскалации возросло до 24 человек, десятки мирных жителей получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщают источники в Управлении гражданской авиации ("Белые каски") Идлиба.

Как сообщается, авианалётам подверглись районы Ариха, Ихсем, Маретематер, Сфехен, Ха ас-Сюбюль, Этариб, Кефер Халеб и аль-Баввабийе.

Начиная с 25 апреля, жертвами нападений войск в идлибской зоне деэскалации стали не менее 255 мирных жителей, более 650 человек получили ранения.