В Сирии турецкий спецназ ликвидировал террористов

Силы специального назначения ВС Турции ликвидировали троих боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на севере Сирии.

Силы специального назначения ВС Турции ликвидировали троих боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Боевики пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира".

"Наши героические коммандос предотвратили еще одну попытку проникновения террористов в зону проведения операции "Источник мира". Нейтрализованы трое боевиков PKK/YPG, готовивших нападение с целью нарушить мир и спокойствие", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.