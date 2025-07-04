В Сирии приняли решение изменить герб страны

Новое правительство Сирии решило видоизменить герб страны: теперь он представляет собой изображение орла с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой.

Новое правительство Сирии решило видоизменить герб страны: теперь он представляет собой изображение орла с распростертыми крыльями и тремя звездами над головой.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbaria, новый госсимвол был представлен в ходе торжественных мероприятий в Дамаске.

По словам выступавшего на церемонии президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, видоизмененный орел "отражает переход сирийского народа на новый этап его истории, а также олицетворяет собой присущие сирийцам силу и решимость".

До сегодняшнего дня герб Сирии представлял собой орла со щитом на груди, на котором располагались две звезды. В лапах птица держала ленту с надписью "Сирийская Арабская Республика".