В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 16:36
Власти Сирии сорвали два заговора "Исламского Государства", целью которых было убийство президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что заговоры раскрывали в последние несколько месяцев. В одном из случаев покушение, как утверждается, планировалось на "заранее объявленной помолвке", на которой должен был присутствовать Ахмеда аш-Шараа.
Другие детали не уточняются.
