    В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

    Другие страны
    10 ноября, 2025
    16:36
    В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

    Власти Сирии сорвали два заговора "Исламского Государства", целью которых было убийство президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Отмечается, что заговоры раскрывали в последние несколько месяцев. В одном из случаев покушение, как утверждается, планировалось на "заранее объявленной помолвке", на которой должен был присутствовать Ахмеда аш-Шараа.

    Другие детали не уточняются.

    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

