В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

Власти Сирии сорвали два заговора "Исламского Государства", целью которых было убийство президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что заговоры раскрывали в последние несколько месяцев. В одном из случаев покушение, как утверждается, планировалось на "заранее объявленной помолвке", на которой должен был присутствовать Ахмеда аш-Шараа.

Другие детали не уточняются.