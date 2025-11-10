Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 16:47
Suriyada Prezident Əhməd əş-Şəraanın öldürülməsini hədəfləyən iki sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.
Məlumata görə, qəsdi "İslam Dövləti" həyata keçirməyi planlayıb.
Qeyd edilir ki, sui-qəsdlərin üstü son bir neçə ay ərzində açılıb. Sui-qəsdlərdən biri Əhməd əş-Şəraanın iştirak etməli olduğu "əvvəlcədən elan edilmiş nişan mərasimində" həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı.
Digər detallar dəqiqləşdirilmir.
