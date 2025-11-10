İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:47
    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

    Suriyada Prezident Əhməd əş-Şəraanın öldürülməsini hədəfləyən iki sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, qəsdi "İslam Dövləti" həyata keçirməyi planlayıb.

    Qeyd edilir ki, sui-qəsdlərin üstü son bir neçə ay ərzində açılıb. Sui-qəsdlərdən biri Əhməd əş-Şəraanın iştirak etməli olduğu "əvvəlcədən elan edilmiş nişan mərasimində" həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı.

    Digər detallar dəqiqləşdirilmir.

    Suriya Əhməd əş-Şəraa
    В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

    Son xəbərlər

    17:06

    "Real"ın əsas qapıçısı zədələnib

    Futbol
    17:01

    Məhkəmə Sarkozini azad etdi - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:57
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    16:52

    İmişlidə yol qəzası olub, ölən var

    Hadisə
    16:51

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilib

    Komanda
    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    16:47

    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    16:35

    Əddis-Əbəbədə Azərbaycan-Efiopiya biznes forumu keçiriləcək

    Biznes
    16:28

    Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti