    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 12:51
    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Несколько человек погибли и получили ранения в результате подрыва автобуса в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Эхбария".

    По имеющейся информации, автобус перевозил охрану одного из нефтяных объектов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Точное число пассажиров и погибших пока неизвестно. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

    Сирия взрыв автобус
