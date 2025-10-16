В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

Несколько человек погибли и получили ранения в результате подрыва автобуса в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Эхбария".

По имеющейся информации, автобус перевозил охрану одного из нефтяных объектов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Точное число пассажиров и погибших пока неизвестно. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.