В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие
- 16 октября, 2025
- 12:51
Несколько человек погибли и получили ранения в результате подрыва автобуса в Сирии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Эхбария".
По имеющейся информации, автобус перевозил охрану одного из нефтяных объектов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Точное число пассажиров и погибших пока неизвестно. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
