    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:56
    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Suriyada avtobusun partladılması nəticəsində bir neçə nəfər ölüb və yaralanıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Əl-İxbariyə" dövlət telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, avtobus Suriyanın Deyr əz-Zor vilayətində neft obyektlərindən birinin mühafizəçilərini daşıyırdı.

    Sərnişinlərin və ölənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Hücuma görə məsuliyyəti hələ heç kim öz üzərinə götürməyib.

    Suriya Avtobus partlayış
    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

