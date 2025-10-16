Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 12:56
Suriyada avtobusun partladılması nəticəsində bir neçə nəfər ölüb və yaralanıb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Əl-İxbariyə" dövlət telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, avtobus Suriyanın Deyr əz-Zor vilayətində neft obyektlərindən birinin mühafizəçilərini daşıyırdı.
Sərnişinlərin və ölənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Hücuma görə məsuliyyəti hələ heç kim öz üzərinə götürməyib.
