В Сирии обнаружены склады боевиков с оружием НАТО

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах - членах НАТО, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили представители ЦПВС, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра", расположенном в населенном пункте Заа-Фаран в провинции Хомс было обнаружено большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности, ПТУР Тоу-2.

ПТУР Тоу-2 - американская противотанковая управляемая ракета, принятая на вооружение армии США в 1970-х годах, с тех пор ее неоднократно модернизировали.