В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства
- 18 января, 2026
- 21:09
Президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение, предусматривающее прекращение огня на всех фронтах, где размещены подразделения террористической организации YPG/SDG.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Syria TV.
Согласно достигнутым договоренностям, все подразделения YPG/SDG будут выведены на восточный берег реки Евфрат.
Документ также подтверждает передачу под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые правительственные войска вернули под свой контроль в воскресенье:
"В качестве первоначального шага все военные формирования SDG выводятся с территорий к востоку от реки Евфрат, а контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка - как в административном, так и в военном отношении - немедленно и полностью передается правительству Сирии".
Правительство, в свою очередь, обязуется не подвергать преследованию сотрудников и бойцов SDF, а также представителей гражданской администрации в этих провинциях.
Все гражданские учреждения провинции Эль-Хасака интегрируются в структуры сирийского государства и его административную систему.
Сирийское правительство принимает под свой полный контроль все пограничные переходы, а также нефтяные и газовые месторождения региона. Их охрана обеспечивается регулярными вооруженными силами с целью гарантировать возвращение природных ресурсов в распоряжение государства.
Все военные и силовые кадры SDG подлежат интеграции в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии на индивидуальной основе, после прохождения необходимой проверки безопасности.
Им предоставляются соответствующие воинские звания, материальное и логистическое обеспечение в установленном порядке, при одновременном обеспечении защиты специфики и самобытности курдских районов.
Руководство SDG обязуется не принимать в свои ряды остатки прежнего режима и передать списки офицеров этих формирований, находящихся на территории северо-востока Сирии.
Издается президентский указ о назначении кандидата на должность губернатора провинции Эль-Хасака как гарантии политического участия и местного представительства.
Город Айн-эль-Араб (Кобани) освобождается от тяжелых военных формирований. В нем создается сила внутренней безопасности из числа местных жителей, при сохранении местной полиции, административно подчиненной Министерству внутренних дел Сирии.
Администрация, отвечающая за тюрьмы и лагеря с заключенными боевиками организации ИГИЛ, а также силы, обеспечивающие охрану этих объектов, интегрируются в государственные структуры. Сирийское правительство берет на себя полную юридическую и силовую ответственность за них.