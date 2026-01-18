Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 21:09
    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение, предусматривающее прекращение огня на всех фронтах, где размещены подразделения террористической организации YPG/SDG.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Syria TV.

    Согласно достигнутым договоренностям, все подразделения YPG/SDG будут выведены на восточный берег реки Евфрат.

    Документ также подтверждает передачу под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые правительственные войска вернули под свой контроль в воскресенье:

    "В качестве первоначального шага все военные формирования SDG выводятся с территорий к востоку от реки Евфрат, а контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка - как в административном, так и в военном отношении - немедленно и полностью передается правительству Сирии".

    Правительство, в свою очередь, обязуется не подвергать преследованию сотрудников и бойцов SDF, а также представителей гражданской администрации в этих провинциях.

    Все гражданские учреждения провинции Эль-Хасака интегрируются в структуры сирийского государства и его административную систему.

    Сирийское правительство принимает под свой полный контроль все пограничные переходы, а также нефтяные и газовые месторождения региона. Их охрана обеспечивается регулярными вооруженными силами с целью гарантировать возвращение природных ресурсов в распоряжение государства.

    Все военные и силовые кадры SDG подлежат интеграции в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии на индивидуальной основе, после прохождения необходимой проверки безопасности.

    Им предоставляются соответствующие воинские звания, материальное и логистическое обеспечение в установленном порядке, при одновременном обеспечении защиты специфики и самобытности курдских районов.

    Руководство SDG обязуется не принимать в свои ряды остатки прежнего режима и передать списки офицеров этих формирований, находящихся на территории северо-востока Сирии.

    Издается президентский указ о назначении кандидата на должность губернатора провинции Эль-Хасака как гарантии политического участия и местного представительства.

    Город Айн-эль-Араб (Кобани) освобождается от тяжелых военных формирований. В нем создается сила внутренней безопасности из числа местных жителей, при сохранении местной полиции, административно подчиненной Министерству внутренних дел Сирии.

    Администрация, отвечающая за тюрьмы и лагеря с заключенными боевиками организации ИГИЛ, а также силы, обеспечивающие охрану этих объектов, интегрируются в государственные структуры. Сирийское правительство берет на себя полную юридическую и силовую ответственность за них.

    Сирия Ахмед аш-Шараа YPG/SDG ИГИЛ
    Suriyada atəşkəs əldə olunub, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Последние новости

    21:09

    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Другие страны
    20:34

    Индия отправила в Армению управляемые ракеты Pinaka

    В регионе
    20:18

    Бессент: Европа не может дать отпор России

    Другие страны
    20:06

    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Другие
    19:28

    Канада рассматривает возможность вступления в "Совет мира" Трампа за 1 млрд долларов

    Другие страны
    19:10

    В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

    Другие страны
    18:54

    Премьер-министр Ирландии: Не сомневайтесь, ЕС ответит

    Другие страны
    18:37

    В Ракке из-за обстрелов СДС погибли двое, пострадали 10 человек

    Другие страны
    18:26

    "Тоттенхэм" может уволить главного тренера

    Футбол
    Лента новостей