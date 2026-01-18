В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

Президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение, предусматривающее прекращение огня на всех фронтах, где размещены подразделения террористической организации YPG/SDG.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Syria TV.

Согласно достигнутым договоренностям, все подразделения YPG/SDG будут выведены на восточный берег реки Евфрат.

Документ также подтверждает передачу под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые правительственные войска вернули под свой контроль в воскресенье:

"В качестве первоначального шага все военные формирования SDG выводятся с территорий к востоку от реки Евфрат, а контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка - как в административном, так и в военном отношении - немедленно и полностью передается правительству Сирии".

Правительство, в свою очередь, обязуется не подвергать преследованию сотрудников и бойцов SDF, а также представителей гражданской администрации в этих провинциях.

Все гражданские учреждения провинции Эль-Хасака интегрируются в структуры сирийского государства и его административную систему.

Сирийское правительство принимает под свой полный контроль все пограничные переходы, а также нефтяные и газовые месторождения региона. Их охрана обеспечивается регулярными вооруженными силами с целью гарантировать возвращение природных ресурсов в распоряжение государства.

Все военные и силовые кадры SDG подлежат интеграции в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии на индивидуальной основе, после прохождения необходимой проверки безопасности.

Им предоставляются соответствующие воинские звания, материальное и логистическое обеспечение в установленном порядке, при одновременном обеспечении защиты специфики и самобытности курдских районов.

Руководство SDG обязуется не принимать в свои ряды остатки прежнего режима и передать списки офицеров этих формирований, находящихся на территории северо-востока Сирии.

Издается президентский указ о назначении кандидата на должность губернатора провинции Эль-Хасака как гарантии политического участия и местного представительства.

Город Айн-эль-Араб (Кобани) освобождается от тяжелых военных формирований. В нем создается сила внутренней безопасности из числа местных жителей, при сохранении местной полиции, административно подчиненной Министерству внутренних дел Сирии.

Администрация, отвечающая за тюрьмы и лагеря с заключенными боевиками организации ИГИЛ, а также силы, обеспечивающие охрану этих объектов, интегрируются в государственные структуры. Сирийское правительство берет на себя полную юридическую и силовую ответственность за них.