    Suriya Prezidenti yaraqlılarla atəşkəsi təsdiqləyib, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 20:31
    Suriya Prezidenti yaraqlılarla atəşkəsi təsdiqləyib, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa YPG/SDQ terror təşkilatının yerləşdiyi bütün cəbhələrdə atəşkəsi nəzərdə tutan yeni razılaşmanı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Syria TV" məlumat yayıb.

    Yeni razılaşmalara uyğun olaraq, YPG/SDQ terror təşkilatının bütün bölmələri Fərat çayının şərq sahilinə köçürüləcək.

    Sənəd həmçinin hökumət ordusunun bazar günü geri qaytardığı Deyr-əz-Zor əyalətindəki neft və qaz yataqlarının nəzarətinin Suriya hakimiyyətinə keçdiyini təsdiqləyir:

    "İlkin addım kimi Fərat çayının şərqindəki ərazidən bütün SDQ hərbi birləşmələri geri çəkilir, Deyr-əz-Zor və Rakka əyalətləri üzərində nəzarət həm inzibati, həm də hərbi cəhətdən dərhal və tam şəkildə Suriya hökumətinə təhvil verilir".

