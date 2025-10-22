В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

На северо-западе Сирии произошли столкновения между сотрудниками сирийских служб безопасности и участниками вооруженных сирийских группировок из Франции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, сирийские силы безопасности в окрестностях Идлиба осаждают лагерь, где укрылись бойцы. Силовики начали широкомасштабную операцию против лагеря, чтобы арестовать французских бойцов, разыскиваемых их властями.

Ранее французское издание L'Express опубликовало расследование о том, что на северо-западе Сирии проживают около 120 граждан Франции, прибывших в Сирию во время гражданской войны и примкнувших впоследствии к различным вооруженным группировкам. После свержения экс-президента Башара Асада некоторые из них сложили оружие, однако для других борьба продолжается.

По оценкам французских СМИ, из Франции уехали на Ближний Восток, в основном в Сирию и Ирак, около 1200-1700 человек. Франция считается европейской страной, откуда уехало наибольшее количество граждан, чтобы впоследствии присоединиться к вооруженным формированиям.