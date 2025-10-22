İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Suriyada xüsusi xidmət əməkdaşları ilə fransız silahlılar arasında toqquşma yaşanıb

    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:22
    Suriyanın şimal-qərbində Suriya təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə fransız millətindən olan silahlı qruplaşmalar arasında toqquşma baş verib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyyə" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Suriya təhlükəsizlik qüvvələri İdlib ətrafında fransız millətindən olan döyüşçülərin olduğu düşərgəni mühasirəyə alıblar. Onlar axtarışda olan fransız döyüşçülərini həbs etmək üçün düşərgəyə qarşı genişmiqyaslı əməliyyata başlayıblar.

