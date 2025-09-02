В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 15:16
В результате столкновения пассажирского автобуса и нефтяной цистерны в Сирии погибли 12 человек и несколько получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
"По меньшей мере 12 человек погибли в автокатастрофе на дороге Шаддади-Хасака в Сирии",- сообщает агентство.
Агентство отмечает, что сила столкновения была мощной, и среди всех пассажиров вышил только один ребенок.
Последние новости
15:35
Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательныВнешняя политика
15:28
Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрдДругие страны
15:23
Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридоруВнешняя политика
15:23
Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
15:23
Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического переходаЭнергетика
15:16
В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человекДругие страны
15:09
Герцог увидится с Папой в ВатиканеДругие страны
14:56
В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млнВ регионе
14:52