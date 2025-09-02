В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В результате столкновения пассажирского автобуса и нефтяной цистерны в Сирии погибли 12 человек и несколько получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

    "По меньшей мере 12 человек погибли в автокатастрофе на дороге Шаддади-Хасака в Сирии",- сообщает агентство.

    Агентство отмечает, что сила столкновения была мощной, и среди всех пассажиров вышил только один ребенок.

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

