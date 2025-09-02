Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb
- 02 sentyabr, 2025
- 15:33
Suriyada sərnişin avtobusunun neft sisterni ilə toqquşması nəticəsində 12 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi yerli mənbələrə istinadən bildirir.
Agentlik qeyd edir ki, bütün sərnişinlər arasında yalnız bir uşaq sağ qalıb.
