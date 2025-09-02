    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:33
    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Suriyada sərnişin avtobusunun neft sisterni ilə toqquşması nəticəsində 12 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi yerli mənbələrə istinadən bildirir.

    Agentlik qeyd edir ki, bütün sərnişinlər arasında yalnız bir uşaq sağ qalıb.

    Suriya yol-nəqliyyat hadisəsi Avtobus
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человек
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    At least 12 people killed In Syria road accident

    Son xəbərlər

    16:54

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası bu il Şuşada keçiriləcək

    Maliyyə
    16:54

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycan "Bank of New York Mellon"la maliyyə bazarında süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Naxçıvan şahmatçıları Malatyada uğur qazanıblar

    Fərdi
    16:44

    Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    16:43

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:35

    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    16:35

    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti