В швейцарских горах разбился самолет

Небольшой самолет разбился в горах в швейцарском кантоне Вале, четыре человека погибли.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция кантона.
Около полудня полиция получила сообщение о крушении самолета в районе вершины Глечершпитц, прибывшие на место спасатели и пожарные констатировали смерть всех, кто был на борту.
"Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет", - сообщается в релизе полиции.
Полиция начала расследование, чтобы установить причины инцидента.