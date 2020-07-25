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В швейцарских горах разбился самолет

В швейцарских горах разбился самолет Небольшой самолет разбился в горах в швейцарском кантоне Вале, четыре человека погибли.
Другие страны
25 июля 2020 г. 22:32
В швейцарских горах разбился самолет

Небольшой самолет разбился в горах в швейцарском кантоне Вале, четыре человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция кантона.

Около полудня полиция получила сообщение о крушении самолета в районе вершины Глечершпитц, прибывшие на место спасатели и пожарные констатировали смерть всех, кто был на борту.

"Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет", - сообщается в релизе полиции.

Полиция начала расследование, чтобы установить причины инцидента.

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