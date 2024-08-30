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В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО

В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО Члены комитета по политике безопасности (CPS-E) малой палаты парламента Швейцарии единогласно отклонили предложение запретить армии страны участвовать в учениях НАТО по коллективной обороне.
Другие страны
30 августа 2024 г. 19:03
В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО

Члены комитета по политике безопасности (CPS-E) малой палаты парламента Швейцарии единогласно отклонили предложение запретить армии страны участвовать в учениях НАТО по коллективной обороне.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента.

Сенаторы считают, что такое предложение противоречит интересам политики безопасности Швейцарии, поскольку участие в оборонительных учениях с НАТО "направлено не на участие Швейцарии в случае коллективной обороны, а на укрепление обороноспособности армии".

Они также считают, что такое сотрудничество не противоречит нейтралитету страны и даже должно быть расширено. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.

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