​В Швеции в центре города Мальме прогремел взрыв

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Полиция и аварийно-спасательные службы города Мальме (Швеция) прибыли к дому на улице Треллеборг, 11А после сообщения о взрыве в этом районе.

Как передает Report, об этом сообщил местный ресурс 24Malmö.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в полицию около 22:00 по местному времени.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир, в которой разбито несколько окон.

Очевидцы сообщают, что на месте чувствуется запах гари.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Полиция перекрыла улицы возле пострадавшего здания.