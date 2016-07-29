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    ​В Швеции в центре города Мальме прогремел взрыв

    Информации о жертвах и пострадавших пока нет

    Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Полиция и аварийно-спасательные службы города Мальме (Швеция) прибыли к дому на улице Треллеборг, 11А после сообщения о взрыве в этом районе.

    Как передает Report, об этом сообщил местный ресурс 24Malmö.

    Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в полицию около 22:00 по местному времени.

    По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир, в которой разбито несколько окон.

    Очевидцы сообщают, что на месте чувствуется запах гари.

    Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

    Полиция перекрыла улицы возле пострадавшего здания.

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