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    В Швеции ужесточают охрану АЭС

    Структуры по охране АЭС получат огнестрельное оружие, на территории объектов появятся сторожевые собаки

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Управление радиационной защиты Швеции ужесточило требования к охране всех трех АЭС страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, уже через несколько недель занимающиеся безопасностью атомных электростанций структуры получат огнестрельное оружие, а на территории объектов появятся сторожевые собаки, которые будут нести службу круглосуточно.

    "Мы усиливаем охрану с учетом того, что мир вокруг нас выглядит теперь иначе, и совершенно естественно, что требования повышаются", - приводит шведское агентство ТТ слова пресс-секретаря АЭС в Оскарсхамне Андерса Эстерберга.

    Новые правила вступят в силу 4 февраля.

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