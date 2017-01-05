В Швеции ужесточают охрану АЭС

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Управление радиационной защиты Швеции ужесточило требования к охране всех трех АЭС страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, уже через несколько недель занимающиеся безопасностью атомных электростанций структуры получат огнестрельное оружие, а на территории объектов появятся сторожевые собаки, которые будут нести службу круглосуточно.

"Мы усиливаем охрану с учетом того, что мир вокруг нас выглядит теперь иначе, и совершенно естественно, что требования повышаются", - приводит шведское агентство ТТ слова пресс-секретаря АЭС в Оскарсхамне Андерса Эстерберга.

Новые правила вступят в силу 4 февраля.