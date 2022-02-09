В Швеции сняли почти все COVID-ограничения

Власти Швеции отменили вакцинные паспорта, ограничения на собрания людей в общественных местах и сокращенные рабочие часы в барах и кафе/

Власти Швеции отменили вакцинные паспорта, ограничения на собрания людей в общественных местах и сокращенные рабочие часы в барах и кафе/

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

Однако, остались три рекомендации: лица от 12 лет и старше должны вакцинироваться против COVID-19, те, у кого есть симптомы коронавируса, должны оставаться дома, а невакцинированные взрослые должны избегать толп и крупных мероприятий в закрытых помещениях.

Кроме того, в Швеции приостановили тестирование на COVID-19 даже среди тех, у кого есть симптомы заболевания.

Со среды лишь медицинские работники, работники социальной сферы и наиболее уязвимые лица будут иметь право на бесплатное ПЦР-тестирование, если у них появятся симптомы заболевания.