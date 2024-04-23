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В Швеции провели крупную антинаркотическую операцию, изъято около 1,4 тонны кокаина

В Швеции провели крупную антинаркотическую операцию, изъято около 1,4 тонны кокаина Шведская таможня провела одну из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина, конфисковав на прошлой неделе около 1,4 тонны наркотика в порту близ Стокгольма.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 20:32
В Швеции провели крупную антинаркотическую операцию, изъято около 1,4 тонны кокаина

Шведская таможня провела одну из крупнейших в истории страны операций по изъятию кокаина, конфисковав на прошлой неделе около 1,4 тонны наркотика в порту близ Стокгольма.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Представитель таможни Стефан Гранат сообщил, что наркотики обнаружили в контейнере в порту Нюнесхамн. По подозрению в причастности к его транспортировке арестовали шестерых мужчин.

"Если это такая большая партия, как мы думаем, то это одна из крупнейших партий, изъятая за всю историю", - сказал он, добавив, что они все еще ждут точную цифру найденного количества наркотика.

По словам Граната, наркотики, вероятно, предназначались для европейского рынка, а Швеция была лишь транзитной страной.

Объем кокаина, изъятого шведской таможней, достиг пика в 2022 году, когда, по официальным данным, конфисковали 822 кг. Это более чем на 300 кг больше предыдущего рекорда, установленного в 2018 году.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə 1,4 tona yaxın kokain müsadirə edilib

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