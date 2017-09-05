В Швеции планируют депортировать 106-летнюю мигрантку

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Власти Швеции намерены депортировать гражданку Афганистана Бибихал Узбеки, которой на настоящий момент исполнилось 106 лет.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что она прибыла в Швецию вместе с сыном и внуком. Для этого им понадобилось преодолеть горы, пустыни и леса. На протяжении всего пути они передвигались только пешком и на поездах.

Издание уточняет, что пожилая мигрантка уже с трудом разговаривает, но власти страны заявили, что ни её состояние, ни её возраст не являются основанием для предоставления ей убежища.

Родственники женщины уже подали апелляцию.