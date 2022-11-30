В Швеции не уверены в завершении процесса вступления в НАТО в 2023 году

В Швеции не уверены в завершении процесса вступления в НАТО в 2023 году

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году, но заявил о наличии прогресса.

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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году, но заявил о наличии прогресса. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. "Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума (о выполнение Швецией и Финляндией пакета требований Турции для поддержки Анкарой процесса их вступления в НАТО) будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом", - сказал шведский министр. Подпишитесь на наш Telegram канал