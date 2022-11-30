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В Швеции не уверены в завершении процесса вступления в НАТО в 2023 году

В Швеции не уверены в завершении процесса вступления в НАТО в 2023 году Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году, но заявил о наличии прогресса.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 10:18
В Швеции не уверены в завершении процесса вступления в НАТО в 2023 году

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году, но заявил о наличии прогресса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума (о выполнение Швецией и Финляндией пакета требований Турции для поддержки Анкарой процесса их вступления в НАТО) будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом", - сказал шведский министр.

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Версия на английском языке Sweden unsure about completion of NATO membership process in 2023

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