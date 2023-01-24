В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в магазине города Якима (штат Вашингтон).
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По данным правоохранителей, неизвестный зашел в магазин Circle K в Якиме и открыл стрельбу, после чего перешел дорогу и угнал машину с находящимся внутри пассажиром. Преступнику удалось скрыться.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела трех человек, умерших на месте от полученных ранений. Правоохранители не исключают, что пассажир угнанной преступником машины также мог быть убит.