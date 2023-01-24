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В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы

В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в магазине города Якима (штат Вашингтон).
Другие страны
24 января 2023 г. 21:39
В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в магазине города Якима (штат Вашингтон).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя полицейского управления города.

По данным правоохранителей, неизвестный зашел в магазин Circle K в Якиме и открыл стрельбу, после чего перешел дорогу и угнал машину с находящимся внутри пассажиром. Преступнику удалось скрыться.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела трех человек, умерших на месте от полученных ранений. Правоохранители не исключают, что пассажир угнанной преступником машины также мог быть убит.

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