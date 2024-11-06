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В штате Уттар-прадеш при столкновении рикши и грузовика погибли 11 человек

В штате Уттар-прадеш при столкновении рикши и грузовика погибли 11 человек В районе Билгрэм округа Хардой (штат Уттар-Прадеш) при столкновении авторикши и грузовика погибли 11 человек.
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6 ноября 2024 г. 20:30
В штате Уттар-прадеш при столкновении рикши и грузовика погибли 11 человек

В районе Билгрэм округа Хардой (штат Уттар-Прадеш) произошло ДТП, в котором погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на местные власти.

"Одиннадцать человек, включая шестерых женщин и троих детей, погибли, а еще четверо получили ранения после того, как грузовик врезался в авторикшу", - говорится в сообщении.

Старший офицер полиции данного района сообщил, что авария произошла, когда грузовик и авторикша свернули с пути, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом.

Отмечается, что главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил администрации района Хардой немедленно выплатить пострадавшим и родственникам погибших компенсации.

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