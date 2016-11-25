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    В штате Кентукки произошла стрельба

    Ранения получили четыре человека

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей в окрестностях города Луисвилл (штат Кентукки).

    Как передает Report, об этом со ссылкой на очевидцев и полицию сообщает местный телеканал Wave 3 News.

    Сведений о состоянии пострадавших на данный момент нет, также не сообщается, сколько человек стреляло и удалось ли полиции их обнаружить.

    Другие подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.

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