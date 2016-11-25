В штате Кентукки произошла стрельба

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей в окрестностях города Луисвилл (штат Кентукки).

Как передает Report, об этом со ссылкой на очевидцев и полицию сообщает местный телеканал Wave 3 News.

Сведений о состоянии пострадавших на данный момент нет, также не сообщается, сколько человек стреляло и удалось ли полиции их обнаружить.

Другие подробности и обстоятельства произошедшего не приводятся.