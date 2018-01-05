В штаб-квартире ООН впервые состоялась церемония поднятия флагов вновь избранных членов Совбеза

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По инициативе Казахстана впервые в истории в штаб-квартире ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов Совета Безопасности – Кот д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Нидерландов, Перу и Польши, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

В январе в Совете Безопасности председательствует Казахстан.

Церемонию поднятия флагов провел постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров. В ней приняли участие постпреды всех шести новых непостоянных членов Совета. Они установили свои флаги возле зала Совбеза рядом с флагами пяти постоянных членов и четырех ранее избранных непостоянных.

Кайрат Умаров подчеркнул, что "это новшество - официальная церемония - имеет особый смысл и должно стать ежегодной традицией Совета".

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов. Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года – по пять ежегодно. Но в этом году была замена шести, поскольку Италия и Нидерланды разделили двухгодичный срок полномочий между собой.